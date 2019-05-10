Хилари Дафф объявила о помолвке и похвасталась кольцом



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Замечательной новостью со своими поклонниками поделилась Хилари Дафф

31-летняя актриса и певица объявила о помолвке с Мэттью Кома, отцом своей полугодовалой дочки Бэнкс, и похвасталась помолвочным кольцом.

«Он попросил меня стать его женой», – написала Хилари в Instagram, опубликовав фотографию с Мэттью и, конечно, главной деталью фото – помолвочным кольцом с крупным бриллиантом.

Для Хилари Дафф это будет уже второй брак – в 2016 году она оформила развод с хоккеистом Майком Комри после 6 лет брака; сейчас экс-супруги вместе воспитывают 7-летнего сына, Луку. Дафф и Кома, 31-летний музыкант, встречались несколько месяцев, расстались в марте 2017, однако затем снова воссоединились – и с тех пор уже неразлучны.