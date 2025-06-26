Арнольд Шварценеггер назвав фільм з найбільшим гонораром у кар’єрі

Актор отримав понад $40 млн за роль у комедії

Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що найбільший гонорар у його кар’єрі приніс фільм «Близнюки», а не легендарний «Термінатор». Арнольд Шварценеггер розповів в ефірі шоу Енді Коена Watch What Happens Live, що найбільше заробив на комедії режисера Айвана Райтмана «Близнюки». Про це пише Variety, передає «Главком».

За словами актора, замість фіксованої зарплати актори отримували частку від прибутку фільму. «Номером один були «Близнюки», тому що ми не отримували грошей на зарплату, але мали з Денні Де Віто право власності з частиною прибутку. Це було фантастично», – зазначив Шварценеггер.

Сума гонорару перевищила $40 млн – це приблизно 1,6 млрд грн. «Це було більше, ніж за будь-який фільм, в якому я коли-небудь знімався», – додав актор.

Фільм «Близнюки» вийшов у 1988 році. У центрі сюжету – історія близнюків, які стали результатом генетичного експерименту, але були розлучені після народження і згодом знайшли один одного.

Постер фільму Близнюки, 1988 рік фото: wikipedia

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер зіграв Санта-Клауса у новій різдвяній стрічці «Людина з сумкою».

Раніше повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер випустить дуже незвичну для себе книгу.

До слова, Шварценеггер заявив, що хотів би очолити США. Колишній губернатор Каліфорнії вважає Трампа найгіршим президентом усіх часів.