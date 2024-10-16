Ветеран з Київщини виборов призові місця на фесті Арнольда Шварценеггера

Спортсмен виступав у трьох дисциплінах: ейр байк, веслування на тренажері на швидкість та на час

Ветеран з Київщини здобув три медалі на фестивалі Арнольда Шварценеггера в Іспанії. Про це повідомляє управління молоді та спорту Київської ОДА.

Згідно з даними управління молоді та спорту Київської ОДА, спортсмен виборов дві золоті та одну срібну медалі.

«Євгеній Омельчук, ветеран війни, колишній військовослужбовець Збройних сил України, став єдиним зі збірної Київщини зі стронгмену, хто виборов путівку до Мадриду. Спортсмен виступав у трьох дисциплінах: ейр байк, веслування на тренажері на швидкість та на час. І в результаті в кожному розділі змагань виборов по нагороді», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 11 по 13 жовтня в Мадриді пройшли міжнародні змагання Strong Spirit’s Games серед ветеранів та військових, які зазнали поранень під час бойових дій. У турнірі взяли участь спортсмени з України, США, Нідерландів, Ірландії, Естонії та інших країн. Українська команда, що налічувала 50 ветеранів, стала найбільшою серед учасників і здобула найбільшу кількість нагород.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з грепплінгу спортсмени з Київщини здобули чотири медалі. Спортсмени з Київщини вибороли дві срібні та дві бронзові медалі.