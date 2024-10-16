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Ветеран з Київщини виборов призові місця на фесті Арнольда Шварценеггера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ветеран з Київщини виборов призові місця на фесті Арнольда Шварценеггера
фото: пресслужба Київської ОДА

Спортсмен виступав у трьох дисциплінах: ейр байк, веслування на тренажері на швидкість та на час

Ветеран з Київщини здобув три медалі на фестивалі Арнольда Шварценеггера в Іспанії. Про це повідомляє управління молоді та спорту Київської ОДА.

Згідно з даними управління молоді та спорту Київської ОДА, спортсмен виборов дві золоті та одну срібну медалі.

Ветеран з Київщини виборов призові місця на фесті Арнольда Шварценеггера фото 1

«Євгеній Омельчук, ветеран війни, колишній військовослужбовець Збройних сил України, став єдиним зі збірної Київщини зі стронгмену, хто виборов путівку до Мадриду. Спортсмен виступав у трьох дисциплінах: ейр байк, веслування на тренажері на швидкість та на час. І в результаті в кожному розділі змагань виборов по нагороді», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, з 11 по 13 жовтня в Мадриді пройшли міжнародні змагання Strong Spirit’s Games серед ветеранів та військових, які зазнали поранень під час бойових дій. У турнірі взяли участь спортсмени з України, США, Нідерландів, Ірландії, Естонії та інших країн. Українська команда, що налічувала 50 ветеранів, стала найбільшою серед учасників і здобула найбільшу кількість нагород.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з грепплінгу спортсмени з Київщини здобули чотири медалі. Спортсмени з Київщини вибороли дві срібні та дві бронзові медалі.

 

Теги: ветеран веслування медалі спорт Арнольд Шварценеггер

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