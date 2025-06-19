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Штраф за бутерброд: компанія з Китаю ввела наджорсткі правила для робітників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Штраф за бутерброд: компанія з Китаю ввела наджорсткі правила для робітників
Китайська компанія здивувала правилами для працівників
фото: www.scmp.com

Китайська компанія штрафуює працівників за те, що вони дивляться в дзеркала та їдять за столами під час роботи

У Китаї великий виробник меблів Man Wah Holdings Ltd опинився у центрі скандалу після запровадження надзвичайно суворих правил для своїх співробітників. Компанія встановила систему штрафів за дії, які в більшості організацій вважаються звичайними, включаючи споживання їжі за робочим столом і навіть використання дзеркал. Як повідомляє Главком про це пише South China Morning Post.

Згідно з внутрішнім розпорядженням, яке швидко поширилося в китайських соціальних мережах, співробітники будуть зазнавати серйозних фінансових стягнень за порушення нових правил. Штрафи варіюються залежно від посади: менеджери заплатять $280, супервайзери – $140, а помічники менеджерів – $70  за кожен випадок перекусів на робочому місці.

Документ, опублікований одним із керівників компанії, містить цілу низку інших незвичайних вимог. Співробітники повинні відзначатися на роботі шість разів протягом дня, що фактично виключає можливість робити перерви. Крім того, працівникам заборонено їсти в робочий час, а порушникам загрожує не лише штраф, а й можливе звільнення чи скорочення заробітної плати.

«А я використовую ці гроші, щоб виплатити бонуси тим співробітникам, які справді працюють», – заявив керівник компанії, намагаючись виправдати введення жорстких заходів.

Нагадаємо, китайська компанія змушувала працівників ковтати вогонь. Керівництво китайської фірми зазнало критики за дане співробітникам небезпечне завдання в рамках тренінгу зі згуртування колективу. 

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Теги: Китай гроші штраф робота звільнення

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