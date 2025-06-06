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Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм
Власник компанії Saga Development захищав свою честь, гідність та ділову репутацію і вимагав від Неллі Вернер публічних вибачень
фото: Андрій Вавриш/Facebook

Вавриш вимагав в інвесторки, що придбала квартиру,  не називати його шахраєм. Що вирішив суд?

Київський девелопер і власник компанії Saga Development Андрій Вавриш програв два суди про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копію постанови Київського апеляційного суду, яка є у розпорядженні редакції.

З кінця жовтня 2023 року Вавриш судився з колишньою журналісткою та інвесторкою Неллі Вернер, яка купила квартиру у столичному житловому комплексі «Рибальський», який будує Saga Development. Підставою для позову став допис на власній сторінці у Facebook Вернер, у якому клієнтка забудовника у критичній формі розповіла про її взаємини із Saga Development. Жінка розповіла: на момент великої війни оплатила понад 75% вартості квартири у ЖК «Рибальський» (секція №3). Коли відбулося вторгнення, забудовник вийшов із заявою, що штрафні санкції на час воєнного стану на інвесторів, що не виконуватимуть графік оплат, не нараховуватимуться. Але у грудні 2022 року менеджери Saga Development спосвітили інвесторів про відновлення платежів за куплену нерухомість і нарахування пені.

«Менеджерка Людмила почала мені активно дзвонити ще восени… Тоді про пеню не йшлося. А вже у квітні (2023-го) вона вислала мені пропозицію сплатити залишок по квартирі одним махом, вже по скоригованому курсу, пеня в тій платіжці була вказана – 1500 грн. Або розривати договір. Я не мала можливості платити, і відповіла, що буду розривати. І тут раптом та «пеня» була нарахована заднім числом за незрозумілими формулами, і виросла до велетенських розмірів», – написала Неллі Вернер у соцмережі.

Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм фото 1
Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм фото 2
скріншот із Facebook Неллі Вернер

Інвесторка додала: через деякий час із нею зв’язалася інша менеджерка Зоя з пропозицією підписати додаткову угоду, «за якою з моєї суми, яку я залишила на ваших рахунках, вже знеціненої курсом долара та штрафом, ще й вираховується «пеня», навіть більша за розміром за той штраф».

У своєму дописі Вернер, апелюючи до самого Вавриша, зазначила, що він та його компанія повелися з інвесторами «просто по-шахрайськи».

Як випливає з судового позову, Андрій Вавриш ухопився за слово з коренем «шахрай» і вимагав від пані Вернер публічних вибачень перед ним та колективом Saga Development, а також спростування недостовірної інформації.

Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм фото 3
копія постанови Київського апеляційного суду

І Подільський райсуд Києва, і Київський апеляційний суд одностайно зійшлися у висновках: поширена інформація Неллі Вернер є оціночними судженнями, критичними зауваженнями чи припущеннями, «оскільки відображають власні думки відповідача, її особисте сприйняття діяльності певних осіб, зокрема, вона із застосуванням мовностилістичних засобів, з власної точки зору описує перебіг взаємовідносин… піддає критиці дії зазначеної сторони, і не можуть бути

витлумачені як повідомлення конкретних фактів з життя позивача».

Суди чітко акцентували на тому, що чинним законодавством не передбачено притягнення осіб до відповідальності за висловлювання оціночних суджень.

Крім цього, апеляційний суд протрактував значення слова «шахрай». Зокрема, у справі № 203/360/20, яку раніше розглянув Верховний суд, йшлося про те, що  слова «шахрай» не можна розцінювати як звинувачення позивача у кримінальному правопорушенні, «оскільки таке слово може носити склад провокативного забарвлення і може мати різні поняття щодо діяльності особи».

«Посилання позивача (Андрія Вавриша – «Главком») в апеляційній скарзі на те, що відповідач (Неллі Вернер – «Главком») звинуватила його у скоєнні конкретних правопорушень (вчинення корупційних схем, поборів, шахрайства), не мають під собою жодних підстав, оскільки вона висловлювала свою думку стосовно певних подій (тривалості будівництва багатоквартирного будинку, нарахування штрафних санкцій в умовах воєнного стану, виконання умов попереднього договору), що стосуються позивача та діяльності компанії Saga Development та питань, які становлять суспільний інтерес», – сказано у постанові апеляції.

Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм фото 4
копія постанови Київського апеляційного суду

Окремо апеляція постановила стягнути із девелопера Вавриша на користь Вернер 18 тис. грн витрат на професійну правничу допомогу.

Треба додати, що забудовник Андрій Вавриш після скандального допису інвесторки Неллі Вернер вийшов у ЗМІ. Він заявив, що з весни 2022 року Київ – не зона бойових дій, місто веде свою економічну діяльність, незважаючи на війну. Для кожної окремої людини, яка опинилася у скрутному становищі є можливість звернутися до Торгово-промислової палати, щоб підтвердити наявність форс-мажорних обставин, щоб отримати відповідний сертифікат та надати його компанії.

За даними сайту продажу нерухомості «ЛУН», ціни на житло у ЖК «Рибальський» стартують від 3,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що інвестори столичного житлового комплексу Happy House, що на столичному проспекті Берестейському, скаржилися на забудовника, який тривалий час імітує будівництво комплексу. Зокрема, аби демонструвати хоч якісь роботи, забудовник знімає вікна із внутрішніх стін і переставляє їх... на фасад. Житловий комплекс Happy House («Щасливий будинок») розташований у 5 хвилинах від біля метро Берестейська. Його будівництвом займається компанія Saga Development Андрія Вавриша.

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Теги: Київ суд гроші будівництво Андрій Вавриш

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Не будує житло, а з інвесторів стягує пеню. Суд вирішив, чи можна називати відомого забудовника шахраєм
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