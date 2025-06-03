Працівник міграційної служби назвав місце, де можна придбати «Мазду» за 5 тис. грн

Держслужбовець з Житомирщини здійснив феноменально вигідну покупку

Начальник Овруцького відділу управління Державної міграційної служби в Житомирській області Сергій Кабаченко в липні 2024 року сів за кермо Mazda CX-7, 2007 року випуску всього за 5 тис. грн. Згідно з декларацією, машину придбав у Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Сергій Кабаченко задекларував Mazda CX-7, 2007 року випуску за ціною 5 тис. грн дані реєстру декларацій

Водночас на ринку ціна такого авто затягує до пів мільйона гривень.

Сергій Кабаченко отримав 372,8 тис. грн зарплати за 2024 рік фото: Сергій Кабаченко/Facebook

За минулий рік дохід начальника Овруцького відділу управління Державної міграційної служби склав 746,8 тис. грн, за 2023-й – 334,5 тис. грн. Заробітки його дружини не розкриваються. Жодної копійки заощаджень Кабаченко не задекларував ані торік, ані позаторік.

Сергія Кабаченка вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» він не відповів.

Водночас юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовця може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовцем додаткового бонусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області Павло Харкевич задекларував Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн. Водночас на ринку ціна цієї моделі сягає від 770 тис. грн до 1,06 млн грн, тобто у 15-20 разів вища