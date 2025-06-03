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Працівник міграційної служби назвав місце, де можна придбати «Мазду» за 5 тис. грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Працівник міграційної служби назвав місце, де можна придбати «Мазду» за 5 тис. грн
Mazda CX-7, 2007 року випуску
фото: auto.ria.com

Держслужбовець з Житомирщини здійснив феноменально вигідну покупку

Начальник Овруцького відділу управління Державної міграційної служби в Житомирській області Сергій Кабаченко в липні 2024 року сів за кермо Mazda CX-7, 2007 року випуску всього за 5 тис. грн. Згідно з декларацією, машину придбав у Козятинської філії ТОВ «Автоплюс К». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Як купити машину за 5 тис. грн? Майстер-клас від українських чиновників».

Сергій Кабаченко задекларував Mazda CX-7, 2007 року випуску за ціною 5 тис. грн
Сергій Кабаченко задекларував Mazda CX-7, 2007 року випуску за ціною 5 тис. грн
дані реєстру декларацій

Водночас на ринку ціна такого авто затягує до пів мільйона гривень.

Сергій Кабаченко отримав 372,8 тис. грн зарплати за 2024 рік
Сергій Кабаченко отримав 372,8 тис. грн зарплати за 2024 рік
фото: Сергій Кабаченко/Facebook

За минулий рік дохід начальника Овруцького відділу управління Державної міграційної служби склав 746,8 тис. грн, за 2023-й – 334,5 тис. грн. Заробітки його дружини не розкриваються. Жодної копійки заощаджень Кабаченко не задекларував ані торік, ані позаторік.

Сергія Кабаченка вдалося ідентифікувати в соцмережі, однак на запитання «Як купити авто за такі гроші?» він не відповів.

Водночас юристи в бесіді з «Главкомом» зазначили: аномально низька ціна за іномарку в декларації держслужбовця може викликати інтерес з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Оскільки це, ймовірно, може мати вигляд заниження вартості авто або отримання посадовцем додаткового бонусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області Павло Харкевич задекларував Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн. Водночас на ринку ціна цієї моделі сягає від 770 тис. грн до 1,06 млн грн, тобто у 15-20 разів вища

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Теги: гроші автомобіль Житомирщина авторинок Mazda

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