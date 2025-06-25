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Киянка замовила кримінальним авторитетам вбивство поліцейського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянка замовила кримінальним авторитетам вбивство поліцейського
Інформацію про підготовку злочину отримали поліцейські Вінниччини та запобігли вбивству
фото: Національна поліція України

Замовниця вбивства на ґрунті неприязних стосунків вирішила помститися поліцейському

Жителька Києва замовила ліквідацію правоохоронця за посередництва двох засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання у Ладижинській колонії. За гроші в’язні погодилися знайти виконавця вбивства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нацполіцію України.

Інформацію про підготовку злочину отримали поліцейські Вінниччини та запобігли вбивству. Замовницею виявилася жителька Києва, яка, на ґрунті неприязних стосунків вирішила помститися поліцейському.

Повідомляється, що жінка звернулася через засудженого знайомого до кримінальних авторитетів, які разом відбували покарання у Ладижинській виправній колонії. Злочинці 49 та 36 років погодилися виконати «замовлення». Свої послуги оцінили у $5 тис. 

«Надалі в’язні знайшли виконавця злочину, якому передали інформацію про поліцейського та доручили зібрати відомості про його місце проживання та маршрути пересування. Як завдаток жінка перерахувала спільникам 1тис.  200 євро», – повідомили у поліції.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання й утримання фігурантів
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання й утримання фігурантів
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, всіх фігурантів справи викрито. У колонії правоохоронці провели обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешнакопичувачі інформації, комп’ютерну техніку та чорнові записи з даними поліцейського, якого планували вбити.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання й утримання фігурантів
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання й утримання фігурантів
фото: Національна поліція України

Замовниці та двом засудженим кримінальним авторитетам слідчі повідомили про підозру у готуванні до умисного вбивства на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Нагадаємо, поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Для вчинення злочину кілер отримав від куратора координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова та 50 набоїв до нього. За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 33-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину і почав працювати на окупантів. Аби послабити тил українських захисників, він підпалив п’ять військових автомобілів у Києві та готувався до ще більш зухвалого злочину – вбивства українського військовослужбовця.

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Теги: гроші вбивство поліція жінка послуги

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