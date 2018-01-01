Артем Гагарин получил мастер-класс по вокалу от героини сериала «Школа»
- Сьогодні, 16:04
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Розсилка
Ведущий бэкстейджа вокального проекта «Голос країни» Артем Гагарин пообщался с главной героиней сериала «Школа»Вчера, в эфире шоу «Голос країни» выступила Анна Тринчер и развернула сразу четыре тренерских кресла.
Анна Тринчер получила так много вопросов от пользователей социальных сетей, которые следят за проектом #Backstage проекта «Голос країни», что Артем Гагарин решил озвучивать только самые популярных из шести тысяч поступивших. Так, на вопрос о том, с кем встречается 16-летняя актриса и певица Анна Тринчер - она ответила - с работой.
Но не только провокационные шутки можно было услышать от Артема Гагарина. Во время записи эфира Анна Тринчер пыталась научить шоумена, как правильно петь.
После блиц-интервью с Артемом Гагариным на улице при десятиградусном морозе Анна Тринчер призналась, что иногда ей приходится пропускать занятия в школе, но несмотря на это, артистка успевает совмещать актерскую карьеру с учебой.
«Образование это важно для каждого человека, но что-то приходится упускать», - отметила новоиспеченная участница проекта «Голос країни».
Также юная звезда отметила, что королевой сцены она считает Джамалу, так как ей импонирует душевный репертуар артистки. Именно поэтому юная артистка исполнила на «слепых прослушиваниях» песню Джамалы, Андрея Хлывнюка и Дмитрия Шурова «Злива».