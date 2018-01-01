Артем Гагарин получил мастер-класс по вокалу от героини сериала «Школа»

Ведущий бэкстейджа вокального проекта «Голос країни» Артем Гагарин пообщался с главной героиней сериала «Школа»

Вчера, в эфире шоу «Голос країни» выступила Анна Тринчер и развернула сразу четыре тренерских кресла.Анна Тринчер получила так много вопросов от пользователей социальных сетей, которые следят за проектом #Backstage проекта «Голос країни», что Артем Гагарин решил озвучивать только самые популярных из шести тысяч