Музыкальный эксперимент сына Таисии Повалий удался на славу

Воскресный эфир шоу «Голос країни» был полон талантливых вокалистов и качественных кавер-версий популярных мировых хитов. Среди участников, оказался и сын сбежавшей в Россию певицы и экс-нардепа Таисии Повалий. Денис Повалий известен в музыкальных кругах и работает саунд-продюсером. Специально для шоу «Голос



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Музыкальный эксперимент сына Таисии Повалий удался на славу

Воскресный эфир шоу «Голос країни» был полон талантливых вокалистов и качественных кавер-версий популярных мировых хитов. Среди участников, оказался и сын сбежавшей в Россию певицы и экс-нардепа Таисии Повалий.

Денис Повалий известен в музыкальных кругах и работает саунд-продюсером. Специально для шоу «Голос країни» он решил создать экспериментальную Nude voices. По словам участников коллектива, главной целью участия в проекте стала возможность открыть свои голоса более широкой аудитории и побороть комплексы.

Трио Nude voices исполнили на сцене вокального шоу песню популярной поп-дивы Бейонсе и развернули кресла Потапа, Джамалы и Тины Кароль.







