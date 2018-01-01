Сын экс-регионалки покорил судей шоу «Голос країни»
- Сьогодні, 08:58
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Розсилка
Музыкальный эксперимент сына Таисии Повалий удался на славу
Воскресный эфир шоу «Голос країни» был полон талантливых вокалистов и качественных кавер-версий популярных мировых хитов. Среди участников, оказался и сын сбежавшей в Россию певицы и экс-нардепа Таисии Повалий.
Денис Повалий известен в музыкальных кругах и работает саунд-продюсером. Специально для шоу «Голос країни» он решил создать экспериментальную Nude voices. По словам участников коллектива, главной целью участия в проекте стала возможность открыть свои голоса более широкой аудитории и побороть комплексы.
Трио Nude voices исполнили на сцене вокального шоу песню популярной поп-дивы Бейонсе и развернули кресла Потапа, Джамалы и Тины Кароль.
Стоит отметить, что ребята очень долго раздумывали, кого из тренеров выбрать в качестве своего наставника. В итоге, Катя, Артем и Денис выбрали Тину Кароль.