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    Героиня сериала «Школа» развернула все тренерские кресла в шоу «Голос країни»

    Одна из героинь популярного украинского сериала пришла на «Голос країни» во второй раз
    Анна Тринчер оказалась не только талантливой актрисой, но и прекрасной вокалисткой. После окончания съемок первого сезона популярного сериала «Школа» Анна решила принять участие в «Голос країни». Стоит отметить, что это уже вторая попытка девушки покорить главную украинскую сцену. В первые Анна приняла участие в
    • Сьогодні, 15:31
    • Розсилка
    Анна Тринчер
    Анна Тринчер

    Одна из героинь популярного украинского сериала пришла на «Голос країни» во второй раз

    Анна Тринчер оказалась не только талантливой актрисой, но и прекрасной вокалисткой. После окончания съемок первого сезона популярного сериала «Школа» Анна решила принять участие в «Голос країни». Стоит отметить, что это уже вторая попытка девушки покорить главную украинскую сцену. В первые Анна приняла участие в шоу «Голос Діти» пару лет назад и даже дошла «вокальных боев».

    Теперь юная певица верит, что «Голос країни» станет началом ее взрослой карьеры в сфере шоу-бизнеса.

    Анна исполнила на «слепых прослушиваниях» композицию «Злива» и развернула всех четырех судей проекта. После долгих раздумий, очаровательная певица выбрала в качестве тренера Джамалу.

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