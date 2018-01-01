Главные герои сериала «Школа»: украинские школьники делятся с нами проблемами в соцсети

Янина Андреева и Елена Курта рассказали о том, как повлиял сериал на их жизнь

По словам актрис, их часто останавливают школьники на улицах и просят автограф. В образе Янины Андреевой, которая играла роль учительницы экономики, дети увидели своего кумира. Они пишут ей личные сообщения о том, что боятся рассказать родителям. «Пишут мне о своих проблемах, чтобы я дала им совет, как Екатерина Анатольевна, которая всегда



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Янина Андреева и Елена Курта рассказали о том, как повлиял сериал на их жизнь

По словам актрис, их часто останавливают школьники на улицах и просят автограф.

В образе Янины Андреевой, которая играла роль учительницы экономики, дети увидели своего кумира. Они пишут ей личные сообщения о том, что боятся рассказать родителям.

«Пишут мне о своих проблемах, чтобы я дала им совет, как Екатерина Анатольевна, которая всегда защищала детей в школе. Я все перечитываю и плачу по ночам, но я отписываю абсолютно всем, кто обратился», - рассказала Андреева в интервью Кате Осадчей из программы «Світське життя».

Также актриса отметила, что ей часто пишут о том, что хотят покончить жизнь самоубийством.

«Бывает, кто-то пишет, что пытался покончить жизнь самоубийством. И мне пишет об этом не один ребенок. Пишут о недоразумениях с родителями, о разнице в любви, например девушке 13, а мужчине 46, спрашивают, что делать. Но я не психолог, пишу, что нужно обратиться к специалисту», - добавила актриса.

А вот Елена Курта рассказала, что после выхода сериала стала общаться со своими школьными учителями еще активнее.Также Курта призналась, что с детства мечтала стать актрисой, но долго шла к своей мечте.

«В свои 15 лет я хотела поступать в училище культуры в своем городе, но отец мне сказал, что нужна какая-то хорошая профессия. Я прислушалась и закончила юридический факультет, также я имею образование психолога. Впоследствии я начала работать на государственной службе, но через 20 лет я там, где всегда хотела быть», - поделилась актриса.

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