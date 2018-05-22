

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавно Аврил Лавин оказалась в центре внимания

Певица была сфотографирована папарацци в компании сына техасского миллиардера Файеза Сарофима Филлипа. Западные СМИ утверждают, певица и богатый наследник встречаются уже несколько месяцев. Их неоднократно видели в Лос-Анджелесе — они ходили за покупками, гуляли и держались за руки.

Они познакомились на вечеринке у общих друзей. Практически сразу Аврил и Филипп поладили. Лавин даже не смутило прошлое ее избранника. Дело в том, что он был женат на дочери миллиардера Трейси Крона Лори, после развода с которой женился на ее матери Сьюзан.

Напомним, в 2006 в Калифорнии Аврил вышла замуж за вокалиста Sum 41 Дерика Уибли. Сказочная церемония состоялась в частном владении в Монтечито, куда были приглашены 110 человек. Лавин появилась перед гостями в платье Vera Wong, под руку ее вел отец. Спустя три года брака супруги подали на развод. В июле 2013 года певица во второй раз вышла замуж — за солиста группы Nickelback Чеда Крюгера. Через два года они развелись.

Джерело: graziamagazine.ru