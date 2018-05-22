Напомним, в 2006 в Калифорнии Аврил вышла замуж за вокалиста Sum 41 Дерика Уибли. Сказочная церемония состоялась в частном владении в Монтечито, куда были приглашены 110 человек. Лавин появилась перед гостями в платье Vera Wong, под руку ее вел отец. Спустя три года брака супруги подали на развод. В июле 2013 года певица во второй раз вышла замуж — за солиста группы Nickelback Чеда Крюгера. Через два года они развелись.