Беременная Светлана Тарабарова призналась, что не планирует уходить в декрет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Тарабарова

Украинская певица рассказала, как изменилась ее жизнь после новости о беременности

Долгое время беременность удавалось сохранить в тайне благодаря умело подобранным концертным костюмам и повседневным образам. Но теперь певица решила поделиться со всеми своим счастьем – и впервые прокомментировала свое интересное положение.

«Я хочу пожелать каждому человеку встретить свою половинку! Любовь творит настоящие чудеса. И сейчас, ожидая рождения ребенка, я чувствую себя безумно счастливой. Это чувства, которые сложно передать словами», – призналась в интервью каналу «Украина» Светлана Тарабарова.

Певица находится на седьмом месяце беременности и говорит, что не планирует уходить в длительный творческий отпуск.

«Это просто потрясающе: выходить на сцену и чувствовать, что я пою вместе со своим ребенком. Я уверена, что у него большое и доброе сердце. Я настолько вдохновлена своим состоянием, что практически каждый день пишу стихи – вернее, мы делаем это вместе. Конечно, какое-то время после родов я сделаю небольшой перерыв, но уходить в декрет надолго не буду. Я планирую вернуться на сцену очень скоро», – рассказала Светлана.