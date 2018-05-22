Знаменитая американская певица раскритиковала свадебное платье Меган Маркл

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Принц Гарри и Меган Маркл

Звезда голливудских фильмов уверена, что невесте принца Гарри стоило бы сделать еще одну примерку платья

Известная американская певица и актриса Кэти Перри осталась не в восторге от свадебного наряда Меган Маркл. По мнению артистки, супруге принца Гарри стоило бы сделать еще одну примерку.

Артистка убеждена, что наряд при всей своей изысканности, не ложился по фигуре Меган Маркл. «Я бы сделала еще одну примерку. Не буду врать, еще одну. Но я все равно ее люблю!», – искренне ответила Перри.

Звезда также добавила, что свадебный наряд Кейт Миддлтон в 2011 году понравился ей больше, чем у Меган этого года.

Артистка Кэти подчеркнула, что несмотря на все скандалы перед подготовкой королевской свадьбы, она невероятно счастлива за молодоженов: «Я так счастлива за них и хоть я не так хорошо ее знаю, но это удивительно, как она прекрасно проводит гуманитарную политику и так хорошо с этим справляется. Вы знаете, что она гордая феминистка, я обожаю все это. Я поддерживаю ее как женщину и люблю ее, и желаю им двоим всего наилучшего».

Стоит напомнить, что Меган Маркл выбрала свадебное платье от Givenchy Haute Couture, которое решила не украшать никаким кружевами или украшениями, взамен попросила вышивальщиц бренда украсить ее свадебную фату символами 53 стран Содружества. Кейт Миддлтон в свою очередь семь лет назад для церемонии бракосочетания выбрала наряд от британского бренда Alexander McQueen.

По некоторым данным, платье Маркл оценивается в рекордные $550 тыс., то есть вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон, которое стоило около $270 тыс.

Джерело: 24 канал