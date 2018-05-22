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Приемная дочь актрисы готовится к усыновлению ребенка

Стало известно, что скоро 50-летняя Николь Кидман и ее бывший супруг — 55-летний Том Круз впервые станут бабушкой и дедушкой. Их приемная дочь, 25-летняя Изабелла, собирается стать мамой. Правда рожать Белла не планирует — она и ее муж Макс Паркер, за которого Круз вышла замуж в 2015 году, хотят усыновить ребенка.

На это решение пару вдохновил опыт самой Беллы — Кидман и Круз усыновили ее, когда она была еще совсем малышкой. Правда счастливым этот опыт назвать сложно. В какой-то момент Изабелла и ее брат Конор стали, как и отец, стали последователями саентологии, и отдалились от матери, не принимающей эту религию. Однако вскоре и Круз, который углубился в нетрадиционные учения, в итоге почти перестал общаться с наследниками.

Впрочем, теперь, по информации издания Life and Style, Кидман намерена наладить отношения с дочерью. Более того, Николь планирует сделать Белле и Максу щедрый подарок — к появлению ребенка купить им новый дом.

Джерело: graziamagazine.ru