Скончался один из величайших модельеров XX века – 86-летний Эмануэль Унгаро



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Унгаро начинал карьеру в модном доме Кристобаля Баленсиаги, а клиентками собственного бренда Унгаро были Катрин Денев, Изабель Аджани и Жаклин Кеннеди

Клиентками модного дома Emanuel Ungaro были Изабель Аджани, Катрин Денев, Жаклин Кеннеди и другие известные женщины и признанные иконы моды

Французский модельер Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на семью дизайнера.

Эмануэль Унгаро, который называл себя «дизайнером, одержимым чувственность», умер в субботу в возрасте 86 лет после 2 лет проблем со здоровьем, сообщил член его семьи. Модельеру принадлежат слова: «Платье не нужно носить, в нем нужно жить».

Унгаро был вторым из шести детей. Он родился в семье портного в 1933 году в городе Экс-ан-Прованс на юге Франции. В 22 года он переехал в Париж, где получил должность ассистента великого испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги.

В 1965 году Унгаро открыл собственный модный дом в семнадцатом округе Парижа. Модельер создавал очень чувственные, женственные вещи, во многом ставшие символом своей эпохи и парижской моды того времени.

Пик популярности бренда пришелся на 1970−1980-е годы. Клиентками модного дома Emanuel Ungaro были Изабель Аджани, Катрин Денев, Жаклин Кеннеди и другие известные женщины и признанные иконы моды.

В 2004 году модельер окончательно оставил бренд и модную индустрию, сказав, что мир высокой моды больше не соответствует «ожиданиям современных женщин».