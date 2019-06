Певица Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless



Видеоклип приурочен ко Всемирному дню ветра

Украинская певица Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless. Главным месседжем видео стало привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

В клипе певица Руслана энергично танцует на большом ветрогенераторе, а кадры сменяют один на другой и демонстрируют силу и мощь энергии ветра.

Как удалось узнать Scotch, работа над видео длилась больше двух месяцев. Съемки проходили в Каховке на территории самого большого ветропарка в Херсонской области, общая мощность которого составляет 750-760 МВт.

«Это видео know-how! Это видео-инновация! Это видео должны увидеть как можно больше людей в мире! Пересылайте его друг другу, чтобы получить энергию ветра! Мы нашли, как показать потенциал энергии ветра и популяризовать чистую энергию для будущего! Мы хотим спасти Планету - и знаем ответ! There is only one way to save the Planet! Go 100% renewable energy! Wind Energy. Find It», - отметила Руслана.