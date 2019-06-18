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    Шоу-биз

    Певица Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless

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    Певица Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless

    Видеоклип приурочен ко Всемирному дню ветра

    Украинская певица Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Wind Energy. Endless. Главным месседжем видео стало привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики.

    В клипе певица Руслана энергично танцует на большом ветрогенераторе, а кадры сменяют один на другой и демонстрируют силу и мощь энергии ветра.

    Как удалось узнать Scotch, работа над видео длилась больше двух месяцев. Съемки проходили в Каховке на территории самого большого ветропарка в Херсонской области, общая мощность которого составляет 750-760 МВт. 

    «Это видео know-how! Это видео-инновация! Это видео должны увидеть как можно больше людей в мире! Пересылайте его друг другу, чтобы получить энергию ветра! Мы нашли, как показать потенциал энергии ветра и популяризовать чистую энергию для будущего! Мы хотим спасти Планету - и знаем ответ! There is only one way to save the Planet! Go 100% renewable energy! Wind Energy. Find It», -  отметила Руслана.

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