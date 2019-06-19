Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре



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Марина Одольская

Многодетная мать и певица совмещает приятное с полезным: концерты и отдых

Украинская певица Марина Одольская смогла совместить гастроли на Кипре и отдых. Одольская была приглашена с концертами в Лимассол, где провела несколько дней со своей командой.

«Я всегда рада выступать заграницей, когда публика смешанная. Было много людей из Украины, а также и с других стран. Круто, когда люди танцуют и поют песни. Энергия живых музыкантов и заряд летнего позитива очень вдохновляют. Мне было так приятно, что зрители вместе со мной мои песни!» - рассказала о своем выступлении на Кипре Одольская.

Стоит отметить, что певица успела и понежиться на солнышке вместе со своими супругом Евгением. Кроме этого пара успела продегустировать местные лакомства и осмотреть достопримечательности.

«Можно прекрасно совмещать работу и отдых. Главное желание и поддержка двух половинок! Я заранее планировала поездку и все время, чтобы успеть все и нам это удалось! Поэтому не бойтесь и заранее не отказывайтесь от удовольствия уметь совмещать работу, отдых и семью!» - поделилась своим женским секретом Марина Одольская.