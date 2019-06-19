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    Шоу-биз

    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре

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    Марина Одольская - Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская

    Многодетная мать и певица совмещает приятное с полезным: концерты и отдых

    Украинская певица Марина Одольская смогла совместить гастроли на Кипре и отдых. Одольская была приглашена с концертами в Лимассол, где провела несколько дней со своей командой.

    «Я всегда рада выступать заграницей, когда публика смешанная. Было много людей из Украины, а также и с других стран. Круто, когда люди танцуют и поют песни. Энергия живых музыкантов и заряд летнего позитива очень вдохновляют. Мне было так приятно, что зрители вместе со мной мои песни!» - рассказала о своем выступлении на Кипре Одольская.

     Стоит отметить, что певица успела и понежиться на солнышке вместе со своими супругом Евгением. Кроме этого пара успела продегустировать местные лакомства и осмотреть достопримечательности. 

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    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре
    Марина Одольская похвасталась подтянутой фигурой на Кипре

    «Можно прекрасно совмещать работу и отдых. Главное желание и поддержка двух половинок! Я заранее планировала поездку и все время, чтобы успеть все и нам это удалось! Поэтому не бойтесь и заранее не отказывайтесь от удовольствия уметь совмещать работу, отдых и семью!» - поделилась своим женским секретом Марина Одольская.

     

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