Ирина Федишин призналась, что иногда ей удается поспать всего четыре часа



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Ирина Федишин

Лето - пора отпусков, но только не для украинских звезд

Несмотря на то, что за окном невыносимая жара и простые украинцы стараются каждую свободную минуту провести на пляже, у звезд отечественного шоу-бизнеса дни расписаны по минутам.

Украинская певица Ирина Федишин призналась, что у нее хватает времени на все: от работы на огородедо записи новых песен.

Сейчас Ирина Федишин живет на два города – в родном Львове и в Киеве. А в перерывах между выступлениями артистка старается максимально уделить время семье.

«Завтраки дома готовлю я, это не обсуждается, – признается она. – Как бы поздно ни закончился концерт, если я дома, то просыпаюсь, готовлю завтрак, собираю детей и отвожу в школу, в садик. Могу и четыре часа всего поспать».

Старший сын Юра в этом году закончил первый класс. Но из-за гастролей звездная мама пропустила последний звонок.

«У меня в этот день был концерт в Умани, – рассказывает певица. – Более того, я решила взять детей с собой. Поэтому мы все не пошли на звонок. Утром сели в автомобиль и поехали в Умань. Юрчик не слишком расстроился, что не был на школьной линейке. Ведь дети так радуются, когда они проводят время вместе с мамой».

Даже летом Ирине Федишин некогда думать об отдыхе. С мужем и продюсером Виталием Човныком она активно работает над новым репертуаром для будущего гастрольного тура. Уже отсняли несколько видеоработ. Недавно певица презентовала клип на песню «Я хочу на Мальдіви».

Оказывается, снимали его не на экзотических островах, а в Украине. «Мы не планировали снимать клип на эту песню. Хотели просто сделать фотосессию. Нашли классную локацию – карьер возле Львова. Виталику очень понравилось место, и он предложил: «Здесь можно снять отличный клип!» Но проблема в том, что у нас во Львове практически постоянно дожди, хорошую погоду обещали только через три дня. Но мы за день все организовали и сняли клип», - призналась певица в интервью журналистам «Утро с Интером».

Также певица уже записала две новые песни – «Просто танцюй» и «Там, де ти», которые представит через несколько месяцев.

Стоит отметить. что не смотря на плотный рабочий график, украинской певице все-таки удается иногда понежиться на солнышке и порадовать поклонников в соцсетях жаркими снимками в купальнике.

Напомним, что Ирина Федишин – активная участница благотворительного онлайн-аукциона «Интер – детям». В качестве эксклюзивного лота певица передала куклу ручной работы, изготовленную нежинскими мастерами, прототипом которой является она сама!