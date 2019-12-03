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    Курьез

    Ужас, шок и стыд: cын отправил матери интимные фото

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    Ужас, шок и стыд: cын отправил матери интимные фото

    Он попросил ее не смотреть фотографии и не слушать аудиозапись

    Из-за особой функции смартфона пользователь с ником Lubie121 отправил матери свои интимные фотографии и аудио во время занятия сексом.

    Cнимки получились размытыми, но на записи отчетливо были слышны звуки. Парень добавил, что почувствовал одновременно ужас, шок и стыд.

    Lubie121 пояснил, что при трех быстрых нажатиях кнопки разблокировки экрана телефон отсылает сообщение с просьбой об экстренной помощи тем людям, которых определил пользователь устройства. 

    При этом к сообщению прикрепляются фото с фронтальной и задней камеры, короткая аудиозапись происходящего вокруг и GPS-координаты смартфона.

    Кнопка разблокировки случайно нажалась, когда он занимался сексом. Сообщение с просьбой о помощи было отправлено партнеру Lubie121 и его матери, которая сразу же перезвонила сыну. 

    «Я надеюсь, что мама удалила сообщения. Если нет, Рождество будет очень неловким, и мне придется переехать на другой континент», – написал парень в посте.


    Джерело: old.reddit.com

    телефон Рождество время
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