Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке



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Королева R’n’B выбрала роскошное вечернее платье instagram.com/beyonce/

Певица поддержала мужа на благотворительном мероприятии в его казино

Так на днях Джей Зи устроил благотворительный гала-вечер в своем казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Бейонсе пришла его поддержать. Для появления на публике королева R’n’B выбрала роскошное вечернее платье почти из прозрачной ткани с открытыми плечами и пикантным разрезом на левой ноге. Верх наряда украшали белые перья, а также сама ткань была прошита серебряной ниткой и усыпана стразами.

Певица поразила всех гостей своим образом. Джей Зи не успевал выслушивать комплименты в адрес жены от своих друзей, сообщает Daily Mail.

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