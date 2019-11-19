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    Шоу-биз

    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке

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    <p>Королева R&rsquo;n&rsquo;B выбрала роскошное вечернее платье</p> <div>instagram.com/beyonce/</div> - Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке

    Королева R’n’B выбрала роскошное вечернее платье

    instagram.com/beyonce/

    Певица поддержала мужа на благотворительном мероприятии в его казино

    Так на днях Джей Зи устроил благотворительный гала-вечер в своем казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Бейонсе пришла его поддержать. Для появления на публике королева R’n’B выбрала роскошное вечернее платье почти из прозрачной ткани с открытыми плечами и пикантным разрезом на левой ноге. Верх наряда украшали белые перья, а также сама ткань была прошита серебряной ниткой и усыпана стразами.

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    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    Бейонсе похвасталась точеной фигурой в прозрачном платье-ночнушке
    instagram.com/beyonce/

    Певица поразила всех гостей своим образом. Джей Зи не успевал выслушивать комплименты в адрес жены от своих друзей, сообщает Daily Mail.

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