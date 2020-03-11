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    Шоу-биз

    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером

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    <p>27-летняя Селена Гомес переживает о том, что может остаться без бойфренда</p> <div></div> - «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером

    27-летняя Селена Гомес переживает о том, что может остаться без бойфренда

    Звезда рассказала о приступах тревоги, которые «накрывают» ее по ночам

    27-летняя поп-звезда Селена Гомес испытывает кризис в личной жизни. После драматичного расставания с Джастином Бибером певица пока не встретила свою любовь. Это пугает Гомес. «Бывает, когда я просыпаюсь, чувствую волнение: мне кажется, что я обречена на вечное одиночество. Начинаю уговаривать себя и 15 минут убеждаю, что у каждого человека на земле есть своя вторая половинка», — пояснила артистка.

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    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером
    «Боюсь вечного одиночества»: Селена Гомес комплексует из-за разрыва с Бибером

    В целом Селена настроена оптимистична. Американка выразила уверенность в том, что трудный период в ее жизни скоро закончится. «Случается, что влюбленные причиняют друг другу боль и чувствуют некое удовлетворение, власть над человеком. Я достаточно сильная, чтобы выйти из этой игры», — заявила Гомес в интервью на YouTube-канале Genius.

    Звезда также побывала на шоу Келли Кларксон, где продемонстрировала свою новую прическу в стиле 90-х. Селена повторила стрижку Рэйчел — героини сериала «Друзья», которую сыграла Дженнифер Энистон.

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