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    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом

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    Мисс Украина Вселенная Анна Неплях - Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом
    Мисс Украина Вселенная Анна Неплях
    instagram.com/neplyah/

    Звезда рассказала, как переживает расставание

    Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях в своем Инстаграме поделилась печальной новостью. Оказывается, звезда разошлась со своим бойфрендом. Как говорит звезда, они не смогли встречаться на расстоянии.

    «Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь», — поделилась Анна.

    Знаменитость утверждает, что пытается отвлечься. Она много читает и гуляет, чтобы не быть наедине. Кстати, женщина признается, что не отдала бойфренду ценные подарки, которыми он ее радовал.

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    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом
    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом
    instagram.com/neplyah/

    «Я иногда эмоциональная, но не дура. Я, возможно, вас удивлю, но на прощание мы даже обменялись подарками», — добавила Анна.

    К слову, звезда не показывала своего бойфренда. Впрочем, известно, что он не был украинцем. Сама же Анна уверяет, ее бойфрендом был «молодой и симпатичный мужчина с добрыми глазами и красивой улыбкой».

    Ранее Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

    Авария произошла на киевском шоссе посреди города. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

    «Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать», – сказала Анна.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом