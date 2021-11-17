Мисс Украина Вселенная. Анна Неплях призналась, почему разошлась с бойфрендом

Звезда рассказала, как переживает расставание

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях в своем Инстаграме поделилась печальной новостью. Оказывается, звезда разошлась со своим бойфрендом. Как говорит звезда, они не смогли встречаться на расстоянии.

«Сложно встречаться на расстоянии, когда физически не можешь присутствовать в жизни человека. А для нас обоих это было важно. Мы были сконцентрированы на работе и карьере и потеряли связь», — поделилась Анна.

Знаменитость утверждает, что пытается отвлечься. Она много читает и гуляет, чтобы не быть наедине. Кстати, женщина признается, что не отдала бойфренду ценные подарки, которыми он ее радовал.

«Я иногда эмоциональная, но не дура. Я, возможно, вас удивлю, но на прощание мы даже обменялись подарками», — добавила Анна.

К слову, звезда не показывала своего бойфренда. Впрочем, известно, что он не был украинцем. Сама же Анна уверяет, ее бойфрендом был «молодой и симпатичный мужчина с добрыми глазами и красивой улыбкой».

Ранее Анна Неплях попала в серьезное ДТП и признала свою вину.

Авария произошла на киевском шоссе посреди города. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

«Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать», – сказала Анна.