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    В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)

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    Дмитрий Разумков в окружении девушек - В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)
    Дмитрий Разумков в окружении девушек
    instagram.com/dmytro.razumkov/

    Политик рассказал, как познакомился с женой

    Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в своем Инстаграме опубликовал фото, на которых он запечатлен в студенческие годы. Политик посвятил публикацию Дню студента.

    На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

    «Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.

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    В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)
    В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)
    В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)
    instagram.com/dmytro.razumkov/

    Напомним, жена Разумкова Юлия – дочь бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Алексея.

    Ранее Разумков трогательно поздравил свою звездную маму.

    Как известно, мать Дмитрия Разумкова - Наталья Кудря, актриса, народная артистка Украины. Сейчас работает Национальном академическом театре имени Леси Украинский. Мать Разумкова выступала вместе с самыми известными звездами театра и кино. Также она снималась в мюзикле «За двумя зайцами» вместе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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    Теги: знаменитости Дмитрий Разумков
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    В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)