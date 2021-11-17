В окружении девушек. Дмитрий Разумков показал, каким был студентом (фото)

Политик рассказал, как познакомился с женой

Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в своем Инстаграме опубликовал фото, на которых он запечатлен в студенческие годы. Политик посвятил публикацию Дню студента.

На первом снимке Размуков позирует в копании девушек, одна из которых (слева на фото) похожа на его жену Юлию Чайку. На другом снимке политик позирует в кадре в мантии, а на последнем фото запечатлен за рулем авто.

«Моя студенческая жизнь была довольно активной. Начал работать еще с первого курса, потому что всегда хотелось попробовать теорию на практике. Именно в университете встретил настоящую любовь, ведь там познакомился с женой», – написал он.

Напомним, жена Разумкова Юлия – дочь бывшего мэра Николаева Владимира Чайки. Пара воспитывает двоих сыновей – Александра и Алексея.

Ранее Разумков трогательно поздравил свою звездную маму.

Как известно, мать Дмитрия Разумкова - Наталья Кудря, актриса, народная артистка Украины. Сейчас работает Национальном академическом театре имени Леси Украинский. Мать Разумкова выступала вместе с самыми известными звездами театра и кино. Также она снималась в мюзикле «За двумя зайцами» вместе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.