Бритни Спирс не хочет видеть рядом с собой бывшего менеджера



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Адвокаты Бритни Спирс требуют у Высшего суда Лос-Анджелеса запретить Сэму Лютфи приблежаться к певице

Когда Бритни легла в реабилитационную клинику, Лютфи выступил с заявлением, что певицу насильно поместили в психиатрическую больницу, а также заставили записать видеообращение к поклонникам.

Несмотря на то что Лютфи работал с Бритни довольно давно - с 2007 по 2008-й, он никак не может исчезнуть из ее жизни. В тяжелые времена, когда артистка переживала творческий кризис, менеджер стал для нее незаменимым: ходил с ней по магазинам, организовывал вечеринки и, по признанию мамы Бритни, снабжал певицу наркотиками.

Когда всеми делами Бритни начал заниматься ее отец, он уволил Сэма, после чего Лютфи объявил семье Спирс настоящую войну. Он неоднократно подавал в суд на артистку, находя для этого различные поводы.

Кроме того, как утверждает Бритни, Лютфи рассылал от ее имени электронные письма, в которых рассказывал небылицы о ее семье.

Теперь Спирс требует через суд запретить Лютфи приближаться к ней и ее семье (а также к бывшему мужу Кевину Федерлайну) ближе, чем на 200 метров.

Джерело: Hello!