Бритни Спирс заявила, что папарацци нарочно уродуют ее на фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Этот год дается Бритни Спирс непросто, однако звезда не унывает: публикует контент в социальных сетях, обещает вернуться на сцену и проводит время с возлюбленным Сэмом Асгари, попадая в объективы папарацци

Недавно звезда предупредила не верить снимкам от фотографов и обвинила последних в фотошопе ее фигуры с целью наживы.

В данный момент певица вместе с бойфрендом проводит время в Майами. Фото с отдыха, которые предоставили папарацци, показали, что Бритни немного прибавила в весе, хотя последние недели она упорно занимается в тренажерном зале и танцует. Увидев снимки, Спирс вышла на связь с фанатами и предложила им сравнить ее фигуру в видео с фотографией от папарацци, сделанной за день до записи ролика. «Доброе утро! Что ж, это я на следующий день после морской прогулки. Сегодня я выгляжу иначе, чем вчера? Люди постоянно говорят, что знаменитости корректируют свои фото, но никогда не ставят под сомнение честность папарацци, которые их продают», — написала Бритни под постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 10 Июн 2019 в 7:00 PDT

Стоит признать, разница очевидна. В видеоролике Спирс выглядит заметно стройнее, чего было бы невозможно добиться всего за несколько часов тренировок или голодовки. Возможно, что певица выглядит худее за счет одежды, а папарацци лишь выбирают более выгодные для них кадры. Как бы там ни было, поклонники поддержали Бритни в сети и призвали хейтеров и таблоиды, наживающиеся на ней, оставить звезду в покое.

Джерело: popcornnews