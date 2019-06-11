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    Шоу-биз

    Бритни Спирс заявила, что папарацци нарочно уродуют ее на фото

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    Бритни Спирс заявила, что папарацци нарочно уродуют ее на фото

    Этот год дается Бритни Спирс непросто, однако звезда не унывает: публикует контент в социальных сетях, обещает вернуться на сцену и проводит время с возлюбленным Сэмом Асгари, попадая в объективы папарацци

    Недавно звезда предупредила не верить снимкам от фотографов и обвинила последних в фотошопе ее фигуры с целью наживы.

    В данный момент певица вместе с бойфрендом проводит время в Майами. Фото с отдыха, которые предоставили папарацци, показали, что Бритни немного прибавила в весе, хотя последние недели она упорно занимается в тренажерном зале и танцует. Увидев снимки, Спирс вышла на связь с фанатами и предложила им сравнить ее фигуру в видео с фотографией от папарацци, сделанной за день до записи ролика. «Доброе утро! Что ж, это я на следующий день после морской прогулки. Сегодня я выгляжу иначе, чем вчера? Люди постоянно говорят, что знаменитости корректируют свои фото, но никогда не ставят под сомнение честность папарацци, которые их продают», — написала Бритни под постом.

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    Стоит признать, разница очевидна. В видеоролике Спирс выглядит заметно стройнее, чего было бы невозможно добиться всего за несколько часов тренировок или голодовки. Возможно, что певица выглядит худее за счет одежды, а папарацци лишь выбирают более выгодные для них кадры. Как бы там ни было, поклонники поддержали Бритни в сети и призвали хейтеров и таблоиды, наживающиеся на ней, оставить звезду в покое.

    Джерело: popcornnews

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