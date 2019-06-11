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    Шоу-биз

    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера

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    Рианна - Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна

    Поп-звезда встречается со своим избранником уже два года

    Популярная певица Рианна уже два года встречается с миллиардером Хассаном Джамилем и ревностно оберегает свои отношения от посторонних глаз.

    Все, что известно о романе пары – инсайдерская информация, полученная западными СМИ, однако на этот раз знаменитость решила сама рассказать об этом. Певица откровенно пообщалась с журналом Interview и своей коллегой по фильму «Восемь подруг Оушена» Сарой Полсон.

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    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера
    Рианна собирается выйти замуж за миллиардера

     «Ты влюблена?» – спросила Полсон, и Рианна ответила: «Да, конечно». Тем не менее после вопроса, планирует ли она свадьбу, певица ненадолго замолчала. Затем она сказала: «Только бог знает, детка. Ведь мы строим планы, а он наверху смеется над нами, верно?».

    На вопрос, хочет ли она стать матерью, Рианна ответила утвердительно: «Больше всего на свете».

     

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