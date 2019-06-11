Дженнифер Лоуренс захотела сыграть скромную свадьбу



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Дженнифер Лоуренс

28-летняя Дженнифер Лоуренс и ее 34-летний жених, галерист Кук Марони не хотят привлекать внимание к своей свадьбе

Пара хочет отметить важный день в тихом кругу близких людей.

Оскароносная актриса не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому неудивительно, что она не собирается устраивать пышное торжество, которое попадет первые полосы прессы. Ее идеальный вариант — скромный праздник без папарацци в окружении родных и друзей. По словам источников близких к паре, местом проведения свадьбы вероятнее всего станет Нью-Йорк, однако пока это не окончательное решение.

«Они все держат в секрете, потому что приватность для них очень важна. Они скромные, не любят лишнего шума и всеми силами хотят избежать претенциозной атмосферы, которая часто бывает на свадьбах. Это будет камерная церемония для самых близких», — рассказал инсайдер изданию Entertainment Tonight.

Среди звездных друзей на свадьбе Лоуренс и Марони будут Эми Шумер и Эмма Стоун. Кроме того, источник рассказал, что актриса и галерист уже задумываются о детях, а их родители отлично ладят друг с другом. Нет сомнений, что Джен и Кук претендуют на звание самой образцовой голливудской пары.

Звезда фильма «Голодные игры» и директор галереи современного искусства Gladstone Gallery Кук Марони познакомились через общую подругу Лауру Симпсон. Впервые слухи о романе пары появились еще летом. Пара объявила о помолвке в начале февраля.

Сначала влюбленных заметили на романтическом ужине в одном из ресторанов, после чего на безымянном пальце Джен появилось роскошное кольцо с бриллиантом. Чуть позже радостную новость подтвердили представители актрисы. В начале мая Джен и Кук в компании родных и близких друзей отметили помолвку в одном из лучших ресторанов мира.

Джерело: graziamagazine.ru