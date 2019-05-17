Бритни Спирс зажигательно станцевала под трек Майкла Джексона



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Бритни Спирс

37-летняя Бритни Спирс находится в отличной физической форме, несмотря на то, что целый месяц провела в реабилитационной клинике

Певица порадовала фанатов зажигательным видео.

В ролике поп-исполнительница в майке и шортах танцует под трек Майкла Джексона «Scream». Бритни активно двигается, показывая свои хореографические навыки во всей красе. Ролик можно назвать ответом певицы на слова ее менеджера Ларри Рудольфа, который заявил, что она может не вернуться на сцену по состоянию здоровья. Спирс определенно несогласна с его мнением.

«Я и Майкл», — подписала видео блондинка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 16 Май 2019 в 12:30 PDT

Поклонники пришли в восторг, увидев, что их у кумира все отлично. И поставили под видеороликом почти 5 млн. лайков. Комплимент звезде оставил и ее возлюбленный Сэм Асгари. Молодой человек заявил, что Бритни двигается даже лучше, чем сам король поп-музыки.

Джерело: graziamagazine.ru