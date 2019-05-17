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    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)

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    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)

    Звезды порадовали поклонников стильными выходами

    Главным событием третьего дня 72-го Каннского кинофестиваля стала долгожданная премьера ленты «Рокетмен» - музыкального байопика о легенде мирового шоу-бизнеса Элтоне Джоне и его пути к славе. Фильм представили режиссер Декстер Флетчер, звезды картины Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден, а также сам герой дня сэр Элтон Джон.

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    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)
    Канны-2019: ошеломительные наряды звезд на премьере фильма «Рокетмен» (фото)

    Частично над этой музыкальной феерией работали создатели «Богемской рапсодии», так что повышенное внимание более чем оправдано. Гостями каннской премьеры стали Белла Хадид, Приянка Чопра, Дита фон Тиз и многие другие звезды, которым повезет увидеть шедевр первыми.

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    Джерело: Super

    знаменитости Белла Хадид шоу-бизнес
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