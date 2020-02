В сети появилось новое видео со съемок «Матрицы»

Создатели картины стараются быть как можно реалистичнее в трюках

Жители Сан-Франциско получили бесплатную возможность насладиться небольшими эпизодами из еще не вышедшего фильма «Матрица 4». Более того, им даже не пришлось идти в кинотеатры, ведь все происходило вживую, прямо под окнами домов. Съемочная группа фильма на этот раз работала над экшн-сценами, так что использовалась пиротехника и звучали взрывы. Надо признать, довольно впечатляющие взрывы. Зрителей должно порадовать, что даже в 2020 году, когда технологии вышли на новый уровень, хорошие режиссеры предпочитают снимать подобные сцены вживую.

Filming matrix for by my condo #matrix #matrix4 #matrixsanframcisco pic.twitter.com/9bPzSzHNwu