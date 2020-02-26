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    Шоу-биз

    В сети появилось новое видео со съемок «Матрицы»

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    <p>Премьера новой &laquo;Матрицы&raquo; запланирована на начало лета следующего года</p> <div></div> - В сети появилось новое видео со съемок «Матрицы»

    Премьера новой «Матрицы» запланирована на начало лета следующего года

    Фтоо: imdb

    Создатели картины стараются быть как можно реалистичнее в трюках

    Жители Сан-Франциско получили бесплатную возможность насладиться небольшими эпизодами из еще не вышедшего фильма «Матрица 4». Более того, им даже не пришлось идти в кинотеатры, ведь все происходило вживую, прямо под окнами домов. Съемочная группа фильма на этот раз работала над экшн-сценами, так что использовалась пиротехника и звучали взрывы. Надо признать, довольно впечатляющие взрывы. Зрителей должно порадовать, что даже в 2020 году, когда технологии вышли на новый уровень, хорошие режиссеры предпочитают снимать подобные сцены вживую.

    Полюбоваться на серию взрывов в новой «Матрице» с высоты птичьего полета можно здесь. А чтобы не потратить деньги зря и с первого дубля снять все идеально, потребовалось сразу два вертолета.

    Премьера новой «Матрицы» запланирована на начало лета следующего года. О сюжете пока ничего не известно, а вот актерский состав всем давно знаком - Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс вернулись к ролям Нео и Тринити.

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