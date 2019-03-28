Будет два платья или даже три: Ирина Билык рассекретила детали свадьбы Алины Гросу



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Ирина Билык и Алина Гросу Tsn.ua/Instagram

Украинская певица Алина Гросу, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, выходит замуж

Эпатажная красотка, которую меломаны помнят совсем маленькой, курносой и кучерявой, нашла свою вторую половину и готова официально зарегистрировать брак.

Эту информацию подтвердила ее крестная мать - украинская певица Ирина Билык.

«Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тётя шьет свадебные платья. У тёти бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье», – призналась Ирина Билык в эфире «Ранку з Україною».

Стоит отметить, что Алина Гросу не афишировала свои отношения с молодым человеком Александром. Сколько не пытались украинские журналисты разузнать, чем «дышит» возлюбленный артистки - все безрезультатно. В одном из интервью Алина Гросу призналась, что Александр следит за ее творчеством и даже немного ревнует к ее партнерам по фильмам и клипам.

«Он пережил клип «Хочу я баса», какие-то «отношения» с парнем из клипа «Собака» и все остальное. Касаемо видео на песню «Хочу я баса», он смотрел и говорил: «Боже, какой бред! Откуда это? Зачем? Почему?», – призналась Алина Гросу..

Теперь поклонникам Гросу остается ждать июня и мониторить страницы в соцсетях артистки.