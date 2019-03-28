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    День рождения эпатажной Леди Гаги: лучшие клипы исполнительницы

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    День рождения эпатажной Леди Гаги: лучшие клипы исполнительницы
    vanityfair.com

    Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Полное имя певицы – Стефани Джоан Анджелина Джерманотта

    Леди Гага предстала перед публикой на музыкальном Олимпе в 2008 году, когда альбом The Fame, включающий хиты Just Dance и Poker Face, стал суперпопулярным. Сегодня пластинка уже является трижды платиновой, продано более 4 млн копий.

    Леди Гага – обладательница внушительного списка наград: 6 премий «Грэмми» и 30 премий МТV в разных странах.

    За 10 лет полноценной карьеры певица выпустила 6 музыкальных альбомов, последними из которых стали диски Cheek to Cheek, созданный в дуэте с Тони Беннетом в 2014 году, и появившийся спустя два года Joanne.

    Леди Гага стала победительницей American Music Awards, одной из самых значимых музыкальных церемоний США.

    В сентябре 2009 года американскую певицу официально объявили «королевой скачивания» (Queen of Download), после того как в списке 40 самых скачиваемых песен всех времен британской Official Charts Company оказались два сингла из первого альбома исполнительницы.

    Огромным тиражом разошлись композиции Just Dance и Bad Romance.

    Кроме того, клипы на песни «Покер Фейс», «Алехандро», «Папарацци», «Телефон» и «Джудас» получили признание слушателей. Видео этих хитов набирают и сегодня тысячи просмотров в сети.

    В начале осени 2018 года Леди Гага в сотрудничестве с Брэдли Купером, актером и режиссером, представила музыкальную драму «Звезда родилась» на 75-м Венецианском кинофестивале.

    Песня Shallow получила «Оскар». Это первая статуэтка для Леди Гаги.

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