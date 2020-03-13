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    Эктор Хименес-Браво исследует Украину: первым делом он приехал в Ивано-Франковск

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    Эктор Хименес-Браво исследует Украину: первым делом он приехал в Ивано-Франковск
    Судья шоу «МастерШеф»

    Судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво из-за коронавируса отказался от заграничных поездок, но не расстроился

    Кулинар исследует Украину, первым делом приехал в Ивано-Франковск. Туристические фото показал в Instagram.

    «В это время, когда мы ограничены в путешествиях за границу, есть прекрасная возможность исследовать свою невероятную Украину! Поддерживайте украинское, поддерживайте местный бизнес и местных предпринимателей! И все будет хорошо! Всем здоровья и любви! Привет, Ивано-Франковск!» - сказано в посте.

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    instagram.com/hectorjimenezbravo
    instagram.com/hectorjimenezbravo
    instagram.com/hectorjimenezbravo
    instagram.com/hectorjimenezbravo

    В комментариях ивано-франковцы похвастались, что живут в красивом городе с приятными людьми, который славится продуктами питания. Эктору пожелали хорошего путешествия.

    знаменитости фотография бизнес Instagram
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