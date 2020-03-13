Павел Зибров признался, что они с женой потеряли ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павел Зибров

Певец рассказал, как супруги пережили выкидыш.

После развода с первой женой страх перед новыми серьезными отношениями артист преодолевал почти 10 лет.

«Только я видел, что заходило очень далеко, и женщина уже приходит ко мне, оставляет тапочки и зубную щетку, понимал, что это надолго. Говорил, что еду на гастроли – конечно, врал. Потому что боялся я этих отношений. Что снова будет брак, снова будет жарко, что-то там будет не то. Поэтому старался, чтобы не было у меня долгих отношений с женщинами», – поделился Павел Зибров.

Однако Марине все же удалось затянуть Павла в ЗАГС. Женщина поставила вопрос ребром.

«Она сказала: «Так, Паша, ты определяйся, мы уже год встречаемся. Или ты берешь меня замуж, или вот чемоданчик твой в углу, бери и шуруй на свои Новобеличи». Я ответил: «Я подумал, вот напротив ЗАГС, давай завтра идем расписываться».

instagram.com/pavlo_zibrov

И у Марины, и у Павла были сыновья от первых браков. Но совместного ребенка супруги родили не сразу.

«Не получалось у нас как-то. У нас первый срыв был, плод не держался, к сожалению. И мы очень были расстроены из-за этого. Срок был небольшой, 2-3 месяца, наверное. Это трагедия, когда ты ждешь, тем более ты уже достаточно взрослый, тебе уже не 18, не 20. Мы понимали, что с каждым годом это все сложнее и сложнее», – откровенно рассказал артист.

Тогда супруги в отчаянии обратились к другу-целителю.

«Он какую-то водичку заряжал, дал ее попить, какие-то записочки писал, иероглифы, мы не знаем. Проходит месяц, Марина говорит: «Мне кажется, я забеременела», – вспомнил Зибров. А через 8 месяцев у них родилась дочь Диана.