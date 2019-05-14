Cергей Михалок презентовал клип на композицию «Коалы»



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Сергей Михалок

Трек стал четвертым синглом из альбома Drezden

Сергей Михалок и его команда не изменяют своему стилю и главному месседжу альбома Drezden: как и в предыдущих работах коллектива, в видео полно рассуждений и аллегорий, которые разгадывать зрителям придется самостоятельно.

«Для меня «Коалы» — это размышление о вероятной возможности человека обеспечить себе бесконечную жизнь при помощи технологий в эру тотального космического и цифрового прогресса. Когда жизнь не ограничена временем, к ней вырабатывается толерантность, заканчиваются впечатления, затихает музыка в голове, потому что все уже прослушано и давно увидено. Герой — пожилой безвременный человек, рожденный во второй половине 20-го века, отправляется за порцией удовольствия от прошлого, набором зацепок за жизнь с ее запахами и сюжетами. По правилам системы его новой бесконечной жизни, разрешено тратить ограниченное время на связи с прошлым. Во время очередного путешествия механизм дал сбой и запустилась дефрагментация диска с прошлым, где вспышками воспоминаний сияет безмятежность, любовь и жизнь. Однако, у этого видео может быть и альтернативная история. Какая – решать вам», - так прокомментировал свою новую работу музыкант.