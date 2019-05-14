День рождения Марка Цукерберга: крылатые выражения программиста

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Родился Марк Элиот Цукерберг 14 мая 1984 года, в пригороде Нью-Йорка Уайт-Плейнс, в еврейской интеллигентной семье медиков

В школьные годы Марк занимался компьютерным программированием и разработал сетевую версию игры «Риск».

Высшее образование Марк Цукерберг не завершил: в 2002 году он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 года обучался на факультете психологии. Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ.

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Свою сферу интересов указывал как «C, C++, Java, Visual Basic, VBscript, JavaScript, PHP и ASP». Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию.

Еще в колледже на Марка обратили внимание сотрудники Microsoft, после того как он написал программу Synapse, которая позволяла компьютеру самостоятельно составлять последовательность музыкальных хитов для своего владельца.

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Вместе с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем начал создавать социальную сеть Facebook. Финансовую помощь ему оказывал студент бразильского происхождения Эдуардо Саверин.

Идеей социальной сети было размещение пользователями на своих страницах фотографий и информации – от научных интересов до гастрономических пристрастий, за счет чего в кратчайшие сроки в сети появились группы по интересам, расширяющиеся каждый день.

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Звездный час Марка Цукерберга наступил в 2007 году, когда «Microsoft» оценил проект в $15 млрд, приобретя 1,6% акций компании за $240 млн. В 2008 году программист открыл международную штаб-квартиру компании в Дублине, а в 2009 году публично заявил о первой прибыли. С этого момента соцсеть «Facebook» открыла коды платформы для всех желающих создавать для проекта новые приложения, благодаря чему на сайт сегодня ежедневно загружается порядка 140 новых аппов.

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В 2015 году «Facebook» стал вторым по посещаемости сайтом в мире, а Марк Цукерберг - самым молодым долларовым миллиардером с официальной зарплатой в 1 доллар. Программист завоевал титулы влиятельнейшего человека на планете и суперуспешного бизнесмена до 40 лет.

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Scotch собрал самые яркие реакции Цукерберга на критику его социальной сети, на запуск удачных и неудачных продуктов, на колебания акций Facebook. Они помогают создать некое представление об основателе самой крупной социальной сети мира.

«Успокойтесь. Дышите. Мы вас слышим». Так Марк озаглавил пост в блоге, написанный в 2006 году в ответ на растущее беспокойство пользователей по поводу новой организации ленты новостей в Facebook.

«Не понимаю, почему они мне доверяют». Эта ранняя цитата, которую ряд американских изданий приписывает 19-летнему Цукербергу, только запустившему свою социальную сеть. Марк удивляется, почему незнакомые люди с такой легкостью оставляют в открытом доступе электронные и физические адреса, свои фото и т.д.

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«Когда я учился в колледже, я совершал множество глупостей, и не хочу за них извиняться. Некоторые обвинения – правда, некоторые – нет. Я начал заниматься этим, когда мне было 19, и за это время многое изменилось. Мы ушли от создания сервиса в общежитии к сети, которую используют 500 млн людей». Это, фактически, ответ Цукерберга на обвинения, связанные с предыдущей цитатой.

«Настоящая история – довольно скучна. Я о том, что мы просто сидели за компьютерами шесть лет и писали код». Марк Цукерберг – о фильме «Социальная сеть».

«Наша миссия в том, чтобы сделать мир более открытым и общительным. Мы выполняем ее, наделяя людей властью делиться чем угодно и общаться с кем угодно, независимо от того, где они находятся». Цитата из выступления Цукерберга на TC Disrupt в 2012 году.

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«Мы совершили множество ошибок, создавая эту опцию, но еще больше ошиблись, пытаясь исправить ее последствия. Мы просто не оправдали ожиданий с этим релизом, и я приношу за него свои извинения. И хотя меня огорчили наши просчеты, мы благодарны вам за все отзывы». Так Цукерберг говорил о рекламной сети Beacon, которая извещала подписчиков пользователей об их покупках без их ведома. И которая, соответственно, вызвала волну возмущений и даже судебные разборки.

«Игры, музыка, фильмы, ТВ, новости, интернет-покупки – все эти модели через 5 лет будут полностью переосмыслены. Появятся действительно удачные бизнес-идеи. Нам кажется, мы должны сыграть свою роль в этой реформе и получить выгоду, пропорциональную тому, что мы вложим в это». Цукерберг о влиянии Facebook на другие индустрии, во время выступления после конференции Web 2.0 в Сан-Франциско в 2010 году.

«Все просто: мы не создаем сервисы, чтобы зарабатывать деньги. Мы зарабатываем деньги, чтобы создавать лучшие сервисы».

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