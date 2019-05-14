Выступление Мадонны на «Евровидении-2019» может не состояться



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Контракт с певицей до сих пор не подписан

Меломаны всего мира с терпением ждут не только выступления первых полуфиналистов международного песенного конкурса, но и приглашенных звезд. В этом году на сцене в Тель-Авиве должна была выступить поп-дива Мадонна. Но, по словам супервайзера песенного конкурса Юн Ула Санна контракт с командой певицы до сих пор не подписан.

Также, неизвестны ни причины задержки принятия решения командой артиски, ни детали контракта, ни точная сумма гонорара.

Как ранее сообщал Scotch, Мадонна должна была представить в рамках своего выступления на сцене «Евровидения-2019» новую композицию. Кроме этого, по данным Holywood Reporter, сопровождать звезду на конкурс должна была команда из 160 человек.

Напомним, что сегодня вечером состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». в котором примут участие 17 конкурсантов из разных стран мира.

Несмотря на то, в этом году Украина не принимает участие в международном песенном конкурсе, украинские меломаны смогут посмотреть «Евровидение-2019» в прямом эфире на двух украинских телеканалах - UA: Перший и Стб.

Стоит отметить, что кроме 17 конкурсантов, на сцену сегодня выйдет победительница «Евровидение-2018» Нетта Барзилай. В начале вечера артистка представит новую версию композиции Toy, которая принесла Нетте хрустальный микрофон в прошлом году.

Также на сцене «Евровидения-2019» споет Dana International, которая принесла победу Израилю на песенном конкурсе в 1998 году.

Напомним, что сегодня вечером конкурсанты выйдут на сцену в таком порядке: