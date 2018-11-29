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    Шоу-биз

    «Человек-паук: Через вселенные» получит сиквел и женский спин-офф

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    «Человек-паук: Через вселенные» получит сиквел и женский спин-офф

    Анимационная картина «Человек-паук: Через вселенные», которая выходит в начале декабря в украинский прокат, уже получила первые отзывы зрителей

     Посмотревшие мультфильм отмечают, что это едва ли не лучшая история про Человека-паука с невероятно крутыми спецэффектами. Студия Sony тем временем, вдохновившись успехом своего проекта, планирует снять вторую часть картины, а также женский спин-офф.

    В спин-оффе будет сразу три поколения женщин, которые обладают суперспособностями. Главным персонажем женской версии «Человека-паука» станет Гвен Спейси, она же Спайдер-Гвен. В мультфильме  «Человек-паук: Через вселенные» эту героиню озвучила актриса Хейли Стайнфелд, и пока неизвестно, вернется ли она к озвучке. Сообщается, что над сценарием поработают Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые только что выпустили историю Майлза Моралеса.

    Что же касается сиквела мультфильма «Через вселенные», то продюсером назначена Эми Паскаль, сценарием займется Бек Смит, а режиссером может выступить Хоаким Дос Сантос, постановщик мультсериалов «Вольтрон» и «Витрина DC».

    Даты премьер грядущих анимационных проектов пока не объявлены. 

    Джерело: Киноафиша

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