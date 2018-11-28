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    Шоу-биз

    Национальный совет кинокритиков США назвал имя лучшей актрисы года

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    Брэдли Купер и Леди Гага - Национальный совет кинокритиков США назвал имя лучшей актрисы года
    Брэдли Купер и Леди Гага
    The Verge

    Ежегодно влиятельные американские кинокритики и киноведы составляют список лучших фильмов, режиссеров и актеров года

    Главная кинопремия 2018 года досталась популярной певицы и начинающей актрисе Леди Гаге за игру в фильме «Звезда родилась».

    Снявший эту картину Брэдли Купер был признан лучшим режиссером.

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    Фильмом года стала «Зеленая книга», а Вигго Мортенсен, сыгравший в нем главную роль, - лучшим актером.

    Торжественная церемония награждения состоится на концерте NBR Awards 8 января 2019 года, пишет журнал Hello.  К слову, считается, что выбор Национального совета кинокритиков часто совпадает с решением Национальной академии киноискусств, которая присуждает «Оскары».

    Так что Лели Гагу может ждать еще один сюрприз и признание кинокритиков. Стоит отметить, что певица также записала саундтрек к фильму от которого меломаны и поклонники певицы пришли в восторг.

    В записи саундтрека Is That Alright? вместе с Леди Гага приняли участие — продюсер хита певицы The Cure Марк Нилан-младший, продюсер Born This Way – DJ White Shadow, рок-певец Лукас Нельсон и сам Брэдли Купер, который в фильме «Звезда родилась» не только снялся, но и спел несколько песен.

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