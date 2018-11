Национальный совет кинокритиков США назвал имя лучшей актрисы года



Брэдли Купер и Леди Гага The Verge

Ежегодно влиятельные американские кинокритики и киноведы составляют список лучших фильмов, режиссеров и актеров года

Главная кинопремия 2018 года досталась популярной певицы и начинающей актрисе Леди Гаге за игру в фильме «Звезда родилась».

Снявший эту картину Брэдли Купер был признан лучшим режиссером.

Фильмом года стала «Зеленая книга», а Вигго Мортенсен, сыгравший в нем главную роль, - лучшим актером.

Торжественная церемония награждения состоится на концерте NBR Awards 8 января 2019 года, пишет журнал Hello. К слову, считается, что выбор Национального совета кинокритиков часто совпадает с решением Национальной академии киноискусств, которая присуждает «Оскары».

Так что Лели Гагу может ждать еще один сюрприз и признание кинокритиков. Стоит отметить, что певица также записала саундтрек к фильму от которого меломаны и поклонники певицы пришли в восторг.

В записи саундтрека Is That Alright? вместе с Леди Гага приняли участие — продюсер хита певицы The Cure Марк Нилан-младший, продюсер Born This Way – DJ White Shadow, рок-певец Лукас Нельсон и сам Брэдли Купер, который в фильме «Звезда родилась» не только снялся, но и спел несколько песен.