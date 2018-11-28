Брайан Мэй считает, что Рами Малек заслужил «Оскар» за роль в «Богемской рапсодии»



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Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Большинство критиков оставили смешанные отзывы о биографической ленте, посвященной становлению группы Queen

Единственное, на чем сошлись рецензенты – это великолепные музыкальные номера и прекрасная игра Рами Малека. К похвалам в адрес актера присоединился участник рок-группы, гитарист Брайан Мэй, который считает, что перевоплощение в легендарного Фредди Меркьюри должно принести актеру премию «Оскар».

В интервью изданию Press Association Мэй выразил свое восхищение актерским талантом Малека: «Он невероятен. Я не сомневаюсь, что Рами окажется в списке номинантов на «Оскар», он его заслужил. Он вжился в роль Фредди настолько сильно, что в какой-то момент мы начали думать о нем, как о Фредди. Просто удивительно». Похвалы удостоился также актер Гвилима Ли, который сыграл самого гитариста. «Сдержанного комментария от меня можете не ждать. Парень, сыгравший меня в кино, достоин всех наград».

Байопик о жизни и творчестве рок-группы Queen пусть и не получил восторженных отзывов от критиков, но заработал почти 500 млн долларов, окупив свой бюджет десять раз. Брайан Мэй не удивился такому результату и прокомментировал реакцию зрителей: «Мы работали над этим фильмом девять лет. Рецензии были ужасными, но люди приняли его отлично. Это объяснимо, ведь каждый работник, от актеров до техников и гримеров, выложился на 200%».

Джерело: Киноафиша