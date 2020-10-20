«Васадули вагароде»: Оля Полякова обзавелась собственным кулинарным шоу



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Певица Оля Полякова

Первых три выпуска певица посвятила огурцам, томатам и моцарелле

Популярная певица Оля Полякова запустила новое кулинарное шоу «Васадули вагароде».

Главной изюминкой программы стало то, что все основные ингредиенты для блюд собственноручно выращены Поляковой на своём огороде или ферме. В первых двух выпусках певица, не только показала свои теплицы, в которых выращивает овощи, но и поделилась лайфхаками, как собрать большой урожай. Рассказала секреты соления огурцов и приготовления огуречного и томатного гаспачо. А в новом, третьем выпуске зрители увидят ферму певицы и то, как Полякова доит коз и готовит моцареллу.

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