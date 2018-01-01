Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом

Британцам актер пришелся не по вкусу

В Великобритании очень любят проводить различные исследования. На сей раз пластический хирург Джулиан Де Силва решил вычислить самого некрасивого актера, сыгравшего Джеймса Бонда. В этой нелегкой задаче на помощь исследователю пришло приложение по физиогномике, которое оценивает лица по принципу золотого сечения. [GALLERY_BLOCK] В итоге