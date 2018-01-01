Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
- Сьогодні, 09:05
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Дэниел Крейг
Британцам актер пришелся не по вкусу
В Великобритании очень любят проводить различные исследования.
На сей раз пластический хирург Джулиан Де Силва решил вычислить самого некрасивого актера, сыгравшего Джеймса Бонда.
В этой нелегкой задаче на помощь исследователю пришло приложение по физиогномике, которое оценивает лица по принципу золотого сечения.
В итоге самым некрасивым Джеймсом Бондом назвали Дэниела Крейга: дело в том, что пропорции его лица далеки от идеала. Доктор Де Силва заметил, что у звезды очень широкое лицо, тонкие губы и «выпуклый нос луковицеобразной формы».
Джерело: graziamagazine.ru