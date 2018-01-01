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    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом

    Британцам актер пришелся не по вкусу
    В Великобритании очень любят проводить различные исследования. На сей раз пластический хирург Джулиан Де Силва решил вычислить самого некрасивого актера, сыгравшего Джеймса Бонда. В этой нелегкой задаче на помощь исследователю пришло приложение по физиогномике, которое оценивает лица по принципу золотого сечения. [GALLERY_BLOCK] В итоге
    • Сьогодні, 09:05
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    Дэниел Крейг
    Дэниел Крейг

    Британцам актер пришелся не по вкусу

    В Великобритании очень любят проводить различные исследования.

    На сей раз пластический хирург Джулиан Де Силва решил вычислить самого некрасивого актера, сыгравшего Джеймса Бонда.

    В этой нелегкой задаче на помощь исследователю пришло приложение по физиогномике, которое оценивает лица по принципу золотого сечения.

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    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом
    Далек от идеала: Дэниел Крейг стал самым некрасивым Джеймсом Бондом

    В итоге самым некрасивым Джеймсом Бондом назвали Дэниела Крейга: дело в том, что пропорции его лица далеки от идеала. Доктор Де Силва заметил, что у звезды очень широкое лицо, тонкие губы и «выпуклый нос луковицеобразной формы».

    Джерело: graziamagazine.ru

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