Легендарная поп-группа 90-х воссоединится в этом году

Spice Girls начнут выступть на телевидении и выпустят сборник лучших песен

Популярная в 90-х британская группа Spice Girls вновь выступит в 2018 году. Гонорар каждой из участниц коллектива превысит $14 млн. Об их планах вернуться на сцену сообщалось в течение всего прошлого года. Однако одна из участниц группы Виктория Бекхэм долгое время не поддерживала воссоединение коллектива. Теперь же она дала свое согласие на



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Spice Girls

Spice Girls начнут выступть на телевидении и выпустят сборник лучших песен

Популярная в 90-х британская группа Spice Girls вновь выступит в 2018 году. Гонорар каждой из участниц коллектива превысит $14 млн.

Об их планах вернуться на сцену сообщалось в течение всего прошлого года. Однако одна из участниц группы Виктория Бекхэм долгое время не поддерживала воссоединение коллектива. Теперь же она дала свое согласие на участие.

«Никто не мог подумать, что такое воссоединение когда-либо станет возможным. Однако после длительных переговоров Виктория согласилась с тем, что настало время работать в этом году над новыми проектами», - комментируют менеджеры группы.

В планах у Spice Girls – участие в шоу на китайском телевидении, а также выпуск сборников своих лучших песен.

Этот коллектив появился в Лондоне в 1994 году. В состав коллектива входили Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон.

Джерело: Обозреватель