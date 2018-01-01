Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале

Диджей Нана надела строгое платье и занялась фитнесом

Известная украинская певица и диджей Нана в строгих обтягивающих платьях стала героиней фотосессии в спортзале. Девушка позирует рядом с гирями, штангами и тренажерами. Страстная любительница спорта и сексуальных образов позирует на высоких каблуках. Снимки были сделаны для глянца XXL. «Выглядеть роскошно - это не испытание, это



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Диджей Нана

Диджей Нана надела строгое платье и занялась фитнесом

Известная украинская певица и диджей Нана в строгих обтягивающих платьях стала героиней фотосессии в спортзале. Девушка позирует рядом с гирями, штангами и тренажерами.

Страстная любительница спорта и сексуальных образов позирует на высоких каблуках. Снимки были сделаны для глянца XXL.

«Выглядеть роскошно - это не испытание, это стопроцентный комфорт в своем теле», - комментирует артистка свой необычный опыт съемки.

Джерело: Табло ID