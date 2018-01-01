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    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале

    Диджей Нана надела строгое платье и занялась фитнесом
    Известная украинская певица и диджей Нана в строгих обтягивающих платьях стала героиней фотосессии в спортзале. Девушка позирует рядом с гирями, штангами и тренажерами. Страстная любительница спорта и сексуальных образов позирует на высоких каблуках. Снимки были сделаны для глянца XXL. «Выглядеть роскошно - это не испытание, это
    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка
    Диджей Нана
    Диджей Нана

    Диджей Нана надела строгое платье и занялась фитнесом

    Известная украинская певица и диджей Нана в строгих обтягивающих платьях стала героиней фотосессии в спортзале. Девушка позирует рядом с гирями, штангами и тренажерами.

    Страстная любительница спорта и сексуальных образов позирует на высоких каблуках. Снимки были сделаны для глянца XXL.

    «Выглядеть роскошно - это не испытание, это стопроцентный комфорт в своем теле», - комментирует артистка свой необычный опыт съемки.

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    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале
    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале
    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале
    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале
    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале
    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале
    Эпатажная украинская певица снялась в эффектной фотосессии в спортзале

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    Джерело: Табло ID

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