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    Жизнь

    Джей Ло поделилась снимком в образе стриптизерши из нового фильма

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    &nbsp;Дженнифер Лопес - Джей Ло поделилась снимком в образе стриптизерши из нового фильма
     Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo

    49-летняя Дженнифер Лопес сейчас занята съемками фильма «Hustlers»

    На днях певица опубликовала фото в образе своей героини Рамоны.

    В кадре звезда позирует в ярко розовом бикини, демонстрируя свое накаченное тело. Регулярные тренировки и 10-дневная диета без сахара и углеводов оправдали себя: стальному прессу и подтянутым бедрам Джей позавидуют многие.

    «Малыш, я аферистка. Просто чтобы ты знал. Рамона вся горит» — подписала фото певица.

    Подписчики пришли в восторг от кадра и написали Дженнифер множество комплиментов. Среди них оказались не только обычные поклонники поп-исполнительницы, но и ее звездные друзья, например Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл.


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    instagram.com/jlo

    «Ты невероятная!!!», «Вау, нет слов, просто огонь», «Это тело, Дженнифер, ты потрясающая!», — написали они в комментариях.

    Помимо обычных занятий в спортзале Дженнифер Лопес тренирует танцы у шеста. Первыми видео с уроков делился ее возлюбленный Алекс Родригес, с которым она обручилась в начале марта.

    В картине «Hustlers» певица сыграет танцовщицу в стриптиз клубе по имени Рамона. Ее коллегой по фильму стала Карди Би. Им достались роли аферисток, обманывающих богатых клиентов. Когда именно лента выйдет в прокат, пока не известно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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