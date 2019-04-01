Джей Ло поделилась снимком в образе стриптизерши из нового фильма



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo

49-летняя Дженнифер Лопес сейчас занята съемками фильма «Hustlers»

На днях певица опубликовала фото в образе своей героини Рамоны.

В кадре звезда позирует в ярко розовом бикини, демонстрируя свое накаченное тело. Регулярные тренировки и 10-дневная диета без сахара и углеводов оправдали себя: стальному прессу и подтянутым бедрам Джей позавидуют многие.

«Малыш, я аферистка. Просто чтобы ты знал. Рамона вся горит» — подписала фото певица.

Подписчики пришли в восторг от кадра и написали Дженнифер множество комплиментов. Среди них оказались не только обычные поклонники поп-исполнительницы, но и ее звездные друзья, например Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл.





instagram.com/jlo

«Ты невероятная!!!», «Вау, нет слов, просто огонь», «Это тело, Дженнифер, ты потрясающая!», — написали они в комментариях.

Помимо обычных занятий в спортзале Дженнифер Лопес тренирует танцы у шеста. Первыми видео с уроков делился ее возлюбленный Алекс Родригес, с которым она обручилась в начале марта.

В картине «Hustlers» певица сыграет танцовщицу в стриптиз клубе по имени Рамона. Ее коллегой по фильму стала Карди Би. Им достались роли аферисток, обманывающих богатых клиентов. Когда именно лента выйдет в прокат, пока не известно.

Джерело: graziamagazine.ru