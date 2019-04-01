Рианну обвинили в неуважении к азиатской культуре из-за косметики



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Рианна sncmedia.ru

Певица выпустила хайлайтер Geisha Chic

Рианну обвинили в оскорблении чувств азиатов и популяризации стереотипов. У Fenty Beauty вышла новая коллекция хайлайтеров, один из оттенков в которой назывался Geisha Chic. Почти сразу после появления поста о новинках в инстаграме, в комментариях отметились недовольные подписчики, которые указали на то, что Geisha Chic – неприемлемый нейминг.

Историю сразу подхватили в паблике Estee Laundry – бьюти-аналоге Diet Prada, где поддержали обвинения в неуважении к азиатской культуре. Читатели Estee Laundry отметили, что оттенок хайлайтера очень красивый, но его название оскорбительно, потому что гейша – это не "эстетика, которую можно примерить на себя". Также название хайлайтера признали расистским.

Рианне также припомнили клип на песню Princess of China, из-за которого несколько лет назад ее обвинили в культурной апроприации.





Рианна

Пост с новым хайлайтером быстро удалили, но инсайдеры индустрии говорят, что новинка уже поступила в некоторые магазины. Скорее всего, эту косметику уберут из ассортимента в ближайшее время. Уже сейчас хайлайтеру дали новое название – Penny4uthots.

Джерело: Buro 24/7