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    Фото

    Опубликованы горячие фото Роузи Хантингтон-Уайтли

    • Розсилка
    Опубликованы горячие фото Роузи Хантингтон-Уайтли
    instagram.com/rosiehw

    В своем микроблоге Рози опубликовала три снимка, на которых она одета в черное белье и чулки с кружевным поясом

    Всего несколько дней назад Рози Хантингтон-Уайтли покоряла розовую дорожку на Met Gala 2019, завораживая своим нежным образом, а накануне показала сексуальные фото в смелом белье.

    Подруга актера Джейсона Стейтема и «ангел» Victoria's Secret снялась в провокационной фотосессии. Снимки в нижнем белье 32-летняя модель опубликовала в собственном Instagram.

    Для съемки модель выбрала черный комплект белья с поясом для чулок. Фотографии она снабдила лишь порядковыми номерами и никак не прокомментировала. 

    1152593_7833580instagram.com/rosiehw

    Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит. 

    «Просто пламенная», «Это очень горячо», «Божественна», «Джейсон – счастливчик», - восхищенно пишут поклонники Хантингтон-Уайтли в комментариях. К таким фотографиям действительно сложно остаться равнодушным!

    1152593_7833581instagram.com/rosiehw

    Но Рози не просто так решила покрасоваться в соблазнительном наряде – вероятнее всего совсем скоро она дропнет новую линейку нижнего белья Rosie for Autograph для крупного британского производителя одежды Marks & Spenser. 

    С ним супермодель сотрудничает уже больше семи лет.

    В рамках сотрудничества Роузи выпускает капсульные коллекции нижнего белья, одежды для дома и офиса, косметических средств и купальников под названием Rosie for Autograph.


    Джерело: 24tv.ua

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