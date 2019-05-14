Опубликованы горячие фото Роузи Хантингтон-Уайтли
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Розсилка
В своем микроблоге Рози опубликовала три снимка, на которых она одета в черное белье и чулки с кружевным поясом
Всего несколько дней назад Рози Хантингтон-Уайтли покоряла розовую дорожку на Met Gala 2019, завораживая своим нежным образом, а накануне показала сексуальные фото в смелом белье.
Подруга актера Джейсона Стейтема и «ангел» Victoria's Secret снялась в провокационной фотосессии. Снимки в нижнем белье 32-летняя модель опубликовала в собственном Instagram.
Для съемки модель выбрала черный комплект белья с поясом для чулок. Фотографии она снабдила лишь порядковыми номерами и никак не прокомментировала.
instagram.com/rosiehw
Подписчики отметили, что она прекрасно выглядит.
«Просто пламенная», «Это очень горячо», «Божественна», «Джейсон – счастливчик», - восхищенно пишут поклонники Хантингтон-Уайтли в комментариях. К таким фотографиям действительно сложно остаться равнодушным!
instagram.com/rosiehw
Но Рози не просто так решила покрасоваться в соблазнительном наряде – вероятнее всего совсем скоро она дропнет новую линейку нижнего белья Rosie for Autograph для крупного британского производителя одежды Marks & Spenser.
С ним супермодель сотрудничает уже больше семи лет.
В рамках сотрудничества Роузи выпускает капсульные коллекции нижнего белья, одежды для дома и офиса, косметических средств и купальников под названием Rosie for Autograph.
Джерело: 24tv.ua