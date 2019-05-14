Звезде сериала «Дневники вампира» исполнилось 32 года: лучшие фото Кэндис Кинг

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Вчера обаятельная девочка-блондинка Кэндис отпраздновала день рождения

Кэндис Кинг родилась 13 мая 1987 года в Хьюстоне, штат Техас. Ее отец Кевин Аккола — хирург, а мать Кэролин Аккола — домохозяйка, в прошлом — инженер-эколог. Оба родителя являются активными членами местной республиканской политической партии. У Кэндис есть младший приемный брат Кри.

В подростковом возрасте она переехала в Лос-Анджелес. Полгода спустя она выпустила демо-диск под названием «It’s Always the Innocent Ones». В 2005 году окончила школу.

В 2006 году Кэндис выпустила свой первый музыкальный альбом «Это всегда невинные» в нем 12 треков. В нем есть кавер-версии песен Voices Carry и The Breakup Song.

В 2008 году в качестве бэк-вокалистки отправилась в концертный тур «Ханна Монтана/Майли Сайрус: Лучшее из обоих миров». В этом же году вошла в Топ-10 популярной музыки 25 ежегодного опроса читателей «BURRN!», самого продаваемого музыкального журнала Японии.

Аккола появилась в своем первом фильме «Pirate Camp» в 2007 году. Ее пригласили в популярные телесериалы «Как я встретил вашу маму», «Сверхъестественное» и «Университет».

Она также появилась в фильмах: «On the Doll», «X’s & O’s», «Джуно» и др. Но популярность принес сериал 2009 года «Дневники вампира», где она исполнила роль человека, а позже вампира поневоле Кэролайн Форбс.

С 18 октября 2014 года Кэндис замужем за музыкантом Джо Кингом, с которым она встречалась 3 года до свадьбы. В августе 2015 года стало известно, что Кэндис ждет своего первенца. 15 января 2016 Кэндис родила девочку, которую назвали Флоренс Мэй Кинг.