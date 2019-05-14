Известная украинская певица получила серьезную травму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мария Бурмака mediananny.com

Мария Бурмака даст концерт несмотря ни на что

Также 48-летняя певица опубликовала фото, на котором она стоит на костылях с загипсованной ногой.

«Кто вчера сумел подвернуть ногу, тот я. Думала, растяжение связок. Сегодня выяснили, что это перелом. Грустно очень. Вот вам и вся правда об этой артистической профессии», – написала она.

Певица отметила, что происшествие случилось накануне ее концерта в Киеве, но она не намерена отменять мероприятие.

Несмотря на состояние здоровья, исполнительница заявляет, что концерт, запланированный на этой неделе, отменен не будет. Во время исполнения песен под гитару она будет сидеть на сцене, а в «отделении с оркестром» попросит маэстро вывести ее за руку и при этом она снимет гипс.

«Потому что музыка – это главное», – заявила исполнительница.

Пользователи сети восхищаются мужественностью хрупкой певицы и выказывают ей всестороннюю поддержку: «Маричка, скорейшего выздоровления!», «Оптимизм - лучшее лекарство! Маричка, держитесь! Все будет с Богом», «Мария! Ты не виновата, это, наверное, каблуки. Но концерт состоится. Сквозь тернии - к звездам!».

Концерт Бурмаки в Киеве запланирован на 16 мая.





Джерело: obozrevatel.com